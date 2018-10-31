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    Азербайджан примет участие во Всемирном молодежном форуме

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан впервые примет участие во Всемирном молодежном форуме.

    Об этом Report сообщили в Центре культуры и образовательных связей Египта, действующем при посольстве Египта в Азербайджане.

    По информации, посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим встретился с 13 молодыми людьми, которые представят Азербайджан на II Всемирном молодежном форуме, организуемом 3-6 ноября в египетском городе Шарм эль-Шейх.

    Отметим, что Форум проводится под эгидой президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси. В этом году в Форуме примут участие в целом 5000 молодых людей. 

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