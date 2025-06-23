Азербайджан пресек очередную попытку армян присвоить свое музыкальное наследие

Азербайджан пресек очередную попытку армян присвоить свое музыкальное наследие

Азербайджан пресек очередную попытку армян присвоить свое музыкальное наследие - на этот раз была предпринята попытка плагиата легендарной композиции Алекпера Тагиева "Qal, sənə qurban".

Как сообщили Report в Агентстве интеллектуальной собственности, кипрский исполнитель армянского происхождения Овик Демирчян разместил плагиат на YouTube под греческим названием "Куда идешь", полностью игнорируя авторство оригинального произведения. Более того исполнитель отметил, что оригинальная версия композиции якобы является армянской.

Благодаря совместным усилиям Агентства и Цифровой и аудиовизуальной вещательной индустрии (RAYS) песня в исполнении Демирчяна была удалена с платформы YouTube.

Отметим, произведение “Qal, sənə qurban” было написано композитором Алекпером Тагиевым в 1968 году на слова легендарного азербайджанского поэта Микаила Мушфига. Первым исполнителем стала народная артистка Зейнаб Ханларова.

В последующие годы произведение было исполнено множеством исполнителей не только в Азербайджане, но и в постсоветском пространстве и Турции. Композиция стала классикой азербайджанской музыки и любимо многими поколениями.

Этот случай — не первый пример попыток присвоения элементов азербайджанского культурного наследия армянами. В мае текущего года Агентство пресекло попытку армянского гармониста Гагика Степаняна выдать за армянские популярные азербайджанские мелодии - "Bəs nə deyim", "Ay bəri bax", "Niyə yox deyirsən" и "Güman yeri var".