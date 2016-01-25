 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Азербайджан представлен на выставке посольств в Корее

    Экспозиции включают в себя традиционные национальные одежды, аксессуары, ремесла, рукодельные изделия, скульптуры и публикации

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В столице Южной Кореи Сеуле организована "Выставка вклада посольств II" из 400 экспозиций из 36 дипломатических миссий. Как сообщает Report со ссылкой на корейские СМИ, мероприятие организовано Мультикультурным музеем Кореи и музеем посольств.

    Экспозиции - каждая будет тщательно отобрана послами - включают в себя традиционные национальные одежды, аксессуары, ремесла, рукодельные изделия, скульптуры и публикации.

    "Музей посольств будет местом, где корейцы смогут общаться с незнакомыми иностранными дипломатами в Сеуле", - заявил директор музея Ким Юн Тэ.

    Отметим, что в церемонии открытия приняли участие представители 24 дипломатических миссий, в том числе посол Азербайджана Рамзи Теймуров, посол Турции Хакан Окджал, посол Туниса Мохаммед Али Нафти и посол Алжира Мохаммед эль Амине.

    Выставка продлится до 26 февраля.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi