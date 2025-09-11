Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Азербайджан представлен на Международных гастрономических днях в Париже

    Kультурная политика
    • 11 сентября, 2025
    • 21:33
    Азербайджан представлен на Международных гастрономических днях в Париже

    Известные шеф-повара Франции посетили азербайджанский павильон, организованный в рамках Международных гастрономических дней.

    Как сообщает местное бюро Report, павильон, организованный совместно посольством Азербайджана во Франции и Ассоциацией "Друзья Азербайджана" вблизи Эйфелевой башни в Париже, посетили известные французские шеф-повара Кирилл Рокет Прово, президент школы "Мировые шеф-повара" Кристоф Жоффруа и другие, а также посол Лейла Абдуллаева, азербайджанские дипломаты, местные бизнесмены, участники фестиваля и другие лица.

    Посетители павильона ознакомились с кулинарным наследием Габалы, которая является направлением гастрономического туризма Азербайджана. Шеф-повара группы Эльмар Алиев и Расим Наджафов представили посетителям блюда, отражающие горный аромат и богатые кулинарные тонкости региона. В павильоне посетителям предлагали шах-плов, долму, плов с черносливом, различные соленья, а также национальные сладости - шекербуру, пахлаву, бадамбуру, различные варенья, национальный чай. Также стенд украшают местные вина и различные национальные продукты.

    Посетители выразили восхищение пахлавой и шекербурой, приготовленными кондитерским домом Happy Day Cake. Кроме того, гости получили возможность ближе ознакомиться с древней культурой сладостей азербайджанского народа.

    В Международных гастрономических днях в Париже принимает участие Gabala Hospitality Group, одна из крупнейших туристических компаний нашей страны.

    Азербайджанский павильон будет работать до 14 сентября.

    Отметим, что Международные гастрономические дни в Париже проводятся с 2016 года. В этом году в рамках фестиваля собрались павильоны, представляющие более 60 стран, а также представители из почти 120 стран.

