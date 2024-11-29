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Азербайджан представлен на книжной выставке в Анкаре

Азербайджан представлен на книжной выставке в Анкаре Азербайджан представлен в качестве "страны-почетного гостя" на книжной выставке в Анкаре.
Kультурная политика
29 ноября 2024 г. 20:31
Азербайджан представлен на книжной выставке в Анкаре

Азербайджан представлен в качестве "страны-почетного гостя" на книжной выставке в Анкаре.

Как сообщает анкарское бюро Report, церемония открытия выставки состоялась в центре ATO Congresium.

На открытии 21-й Анкарской книжной выставки посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов подчеркнул, что Азербайджан впервые участвует в этом мероприятии в качестве страны-гостя.

После официальной церемонии состоялось открытие национального книжного стенда, в котором принял участие заместитель министра культуры и туризма Турции Батухан Мумджу.

Отметим, что на выставке, которая продлится 10 дней, представлены книги, выпущенные ведущими издательствами Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at book fair in Ankara
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ankarada keçirilən kitab sərgisində təmsil olunub

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