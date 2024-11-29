Азербайджан представлен на книжной выставке в Анкаре

Азербайджан представлен в качестве "страны-почетного гостя" на книжной выставке в Анкаре.
Как сообщает анкарское бюро Report, церемония открытия выставки состоялась в центре ATO Congresium.
На открытии 21-й Анкарской книжной выставки посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов подчеркнул, что Азербайджан впервые участвует в этом мероприятии в качестве страны-гостя.
После официальной церемонии состоялось открытие национального книжного стенда, в котором принял участие заместитель министра культуры и туризма Турции Батухан Мумджу.
Отметим, что на выставке, которая продлится 10 дней, представлены книги, выпущенные ведущими издательствами Азербайджана.