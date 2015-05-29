Азербайджан предложил Ирану совместно представлять в ЮНЕСКО схожие элементы культурного наследия

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев встретился с вице-президентом Ирана, руководителем Организации культурного наследия, ремесла и туризма Ирана Масудом Солтанифаром.

Как сообщили Report в отделе информации и связям с общественностью министерства, на встрече, которая состоялась в хорватском городе Ровинь, обсуждено значение сотрудничества в сфере культурного наследия и туризма в ирано-азербайджанских отношениях.

В ходе встречи было предложено совместно представлять в ЮНЕСКО схожие элементы культурного наследия.

А.Гараев пригласил вице-президента Ирана в Баку для подписания меморандума о взаимопонимании в области туризма. От отметил, что на днях начнутся подготовительные работы для проведения Дней культуры Азербайджана в Иране.

Отметим, что делегация во главе с А.Гараевым участвовала на 100-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристической организации ООН, которая проходила в хорватском городе Ровине.