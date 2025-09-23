Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Азербайджан объявил имя своего представителя на детском "Евровидении-2025"

    Kультурная политика
    • 23 сентября, 2025
    • 11:40
    Азербайджан объявил имя своего представителя на детском Евровидении-2025

    Азербайджан на детском песенном конкурсе "Евровидение-2025" представит Ягмур Несруллаева.

    Как передает Report, об этом сообщила на пресс-конференции руководитель азербайджанской делегации на "Евровидении" Нурлана Джафарова.

    По ее словам, всего для участия в отборе поступило более 60 заявок, 15 лучших кандидатов прошли в следующий этап, а победителем стала Ягмур Несруллаева.

    В жюри отборочного этапа конкурса вошли народный артист Сиявуш Керими, заслуженная артистка Говхар Гасанзаде, заслуженный артист Вугар Джамалзаде, аранжировщик Вугар Бахыш, бывший участник "Евровидения" Самира Эфенди и главный режиссер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Джавид Имамвердиев.

    Евровидение конкурс Азербайджан
    Azərbaycanın Uşaq Avroviziya 2025-də təmsilçisinin adı məlum olub

    Последние новости

    11:48

    В Карабахе и Восточном Зангезуре создают свободные от болезней животных зоны

    Здоровье
    11:42
    Фото

    Начальник Генштаба посетил в Беларуси могилу Национального героя Азербайджана

    Армия
    11:40
    Фото

    АБИФ и ARGS Holding инвестируют в развитие стекольного производства в Азербайджане

    Бизнес
    11:40

    Азербайджан объявил имя своего представителя на детском "Евровидении-2025"

    Kультурная политика
    11:35

    Британские ВМС сообщили об инциденте с судном недалеко от побережья Йемена

    Другие страны
    11:32
    Фото

    АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в Азербайджане

    Бизнес
    11:31

    Азербайджан и Иран подтвердили намерение расширять сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    11:29

    АПБА: Азербайджан получил статус страны, свободной от болезней птиц и животных

    Здоровье
    11:22
    Фото

    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    Лента новостей