Азербайджан объявил имя своего представителя на детском "Евровидении-2025"

Азербайджан на детском песенном конкурсе "Евровидение-2025" представит Ягмур Несруллаева.

Как передает Report, об этом сообщила на пресс-конференции руководитель азербайджанской делегации на "Евровидении" Нурлана Джафарова.

По ее словам, всего для участия в отборе поступило более 60 заявок, 15 лучших кандидатов прошли в следующий этап, а победителем стала Ягмур Несруллаева.

В жюри отборочного этапа конкурса вошли народный артист Сиявуш Керими, заслуженная артистка Говхар Гасанзаде, заслуженный артист Вугар Джамалзаде, аранжировщик Вугар Бахыш, бывший участник "Евровидения" Самира Эфенди и главный режиссер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Джавид Имамвердиев.