Азербайджан объявил имя своего представителя на детском "Евровидении-2025"
Kультурная политика
- 23 сентября, 2025
- 11:40
Азербайджан на детском песенном конкурсе "Евровидение-2025" представит Ягмур Несруллаева.
Как передает Report, об этом сообщила на пресс-конференции руководитель азербайджанской делегации на "Евровидении" Нурлана Джафарова.
По ее словам, всего для участия в отборе поступило более 60 заявок, 15 лучших кандидатов прошли в следующий этап, а победителем стала Ягмур Несруллаева.
В жюри отборочного этапа конкурса вошли народный артист Сиявуш Керими, заслуженная артистка Говхар Гасанзаде, заслуженный артист Вугар Джамалзаде, аранжировщик Вугар Бахыш, бывший участник "Евровидения" Самира Эфенди и главный режиссер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Джавид Имамвердиев.
Последние новости
11:48
В Карабахе и Восточном Зангезуре создают свободные от болезней животных зоныЗдоровье
11:42
Фото
Начальник Генштаба посетил в Беларуси могилу Национального героя АзербайджанаАрмия
11:40
Фото
АБИФ и ARGS Holding инвестируют в развитие стекольного производства в АзербайджанеБизнес
11:40
Азербайджан объявил имя своего представителя на детском "Евровидении-2025"Kультурная политика
11:35
Британские ВМС сообщили об инциденте с судном недалеко от побережья ЙеменаДругие страны
11:32
Фото
АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в АзербайджанеБизнес
11:31
Азербайджан и Иран подтвердили намерение расширять сотрудничество - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
11:29
АПБА: Азербайджан получил статус страны, свободной от болезней птиц и животныхЗдоровье
11:22
Фото