Азербайджан опроверг слухи об отказе от участия в "Евровидении-2026"

Утверждения об отказе Азербайджана от участия в "Евровидении-2026" в Вене из-за Израиля не соответствуют действительности.

Как сообщает Report, об этом заявил медиа-руководитель делегации Азербайджана на Евровидении Тураб Теймуров на пресс-конференции, посвященной представительству страны в конкурсе Детское Евровидение.

"Наше участие не зависит от представительства какой-либо страны. Мы не вмешиваемся в политику", - отметил он.