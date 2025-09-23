Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Азербайджан опроверг слухи об отказе от участия в "Евровидении-2026"

    Kультурная политика
    • 23 сентября, 2025
    • 12:14
    Азербайджан опроверг слухи об отказе от участия в Евровидении-2026

    Утверждения об отказе Азербайджана от участия в "Евровидении-2026" в Вене из-за Израиля не соответствуют действительности.

    Как сообщает Report, об этом заявил медиа-руководитель делегации Азербайджана на Евровидении Тураб Теймуров на пресс-конференции, посвященной представительству страны в конкурсе Детское Евровидение.

    "Наше участие не зависит от представительства какой-либо страны. Мы не вмешиваемся в политику", - отметил он.

    Евровидение Азербайджан участие
    Azərbaycan Avroviziyada iştirakdan imtina etməyib
    Azerbaijan denies rumors on withdrawal from Eurovision 2026

    Последние новости

    13:16

    Джан Сельджуки: Азербайджан должен стать мировой индустриальной пилотной зоной в эпоху ИИ

    Бизнес
    13:10

    Азербайджан впервые экспортировал персики в Гонконг, Румынию и Латвию

    АПК
    13:06
    Фото

    Генпрокуратуры Азербайджана и Танзании подписали меморандум о взаимопонимании

    Происшествия
    13:04

    Стив Нури: Энергоресурсы Азербайджана могут использоваться для создания дата-центров

    Другие
    13:04
    Видео

    Число погибших в Калькутте из-за ливневых дождей возросло до семи - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:01

    Теймур Мусаев: Медицинские учреждения должны иметь международную аккредитацию

    Здоровье
    13:00

    Рашад Набиев: Новый аэропорт в Аляте сделает Азербайджан ключевым логистическим центром Евразии

    Инфраструктура
    13:00

    Хэ Чжэньвэй: 20 китайских компаний выразили интерес к инвестициям в Азербайджан

    Бизнес
    12:55

    Азербайджан и Черногория обсудили укрепление экономического сотрудничества

    Бизнес
    Лента новостей