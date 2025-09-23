Азербайджан опроверг слухи об отказе от участия в "Евровидении-2026"
Kультурная политика
- 23 сентября, 2025
- 12:14
Утверждения об отказе Азербайджана от участия в "Евровидении-2026" в Вене из-за Израиля не соответствуют действительности.
Как сообщает Report, об этом заявил медиа-руководитель делегации Азербайджана на Евровидении Тураб Теймуров на пресс-конференции, посвященной представительству страны в конкурсе Детское Евровидение.
"Наше участие не зависит от представительства какой-либо страны. Мы не вмешиваемся в политику", - отметил он.
