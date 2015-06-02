​Азербайджан примет участие в фестивале "Каспий - берега дружбы" в Дагестане

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Творческие делегации из Азербайджана, Ирана, Казахстана, а также регионов России примут участие в III Международном фестивале народного творчества прикаспийских стран "Каспий - берега дружбы" в Дагестане.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве культуры Дагестана.

Фестиваль пройдет с 5 по 11 июня. Основная цель мероприятия - расширение культурных связей и перспектив сотрудничества в этой отрасли всех прикаспийских стран.

"Известные фольклорные ансамбли продемонстрируют свое искусство. Будут представлены старинные обряды и танцы, исполнены народные песни и мелодии на национальных музыкальных инструментах, - заявили в министерстве культуры. - Фестиваль проходит в рамках федеральной целевой программы "Культура России" и посвящается празднованию 2000-летия города Дербента, а также 100-летия Государственного Российского Дома народного творчества и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне".