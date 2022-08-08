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Азербайджанские и японские археологи совместно исследуют пещеру Дамджылы

Азербайджанские и японские археологи совместно исследуют пещеру Дамджылы Летом 2015 года Государственный историко-культурный заповедник Авей при Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Министерства культуры Азербайджана, Институт археологии и этнографии НАНА и музей Токийского университ
Kультурная политика
8 августа 2022 г. 12:15
Азербайджанские и японские археологи совместно исследуют пещеру Дамджылы

Летом 2015 года Государственный историко-культурный заповедник Авей при Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Министерства культуры Азербайджана, Институт археологии и этнографии НАНА и музей Токийского университета Японии подписали меморандум о проведении научно-исследовательских работ в расположенной на территории заповедника древней пещерной стоянке Дамджылы, имеющей мировое значение.

Об этом Report сообщили в госслужбе.

Несмотря на то, что раскопки были приостановлены в 2020-2021 годах из-за пандемии, в этом году при поддержке Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия они были возобновлены.

В настоящее время на территории ведутся совместные научно-исследовательские работы местных и японских археологов.

Пещера Дамджылы расположена на юго-востоке горы Авей, протягивающейся от села Даш Салахлы Газахского района Азербайджана до реки Храмчай.

Пещера имеет полукруглую форму и является самой крупной в серии пещер горы Авей. Её площадь - 360 квадратных метров. Передняя часть пещеры разрушена.

Исследование пещеры началось в 1953 году. А в 1956 году здесь стали проводиться археологические раскопки. В ходе раскопок были обнаружены различные орудия, наконечники стрел, ножи, остатки очага, кости животных эпохи каменного века (палеолита и мезолита).

Гора Авей является одной из вершин Малого Кавказского хребта. Расположена она в 12 км от села Даш Салахлы. На склонах горы встречаются следы человеческой деятельности эпохи палеолита. Здесь были обнаружены первобытные святилища, а также около 30 пещер, высеченных в скале. На вершине горы расположен древний албанский храм. Предполагается, что на вершине находился храм Луны, и название горы Авей произошло от словосочетания "Ай еви" - "дом Луны".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Yaponiya “Damcılı mağara düşərgəsi”ndə birgə tədqiqat aparacaq

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