Азербайджан и Венгрия будут сотрудничать в области культуры

Азербайджан намерен в ближайшие годы развивать сотрудничество с Венгрией в сфере культуры.

Как сообщает Report , об этом говорилось в ходе встречи в Министерстве культуры с делегацией во главе с министром культуры и инноваций Венгрии Балажем Ханко.

По итогам встречи была подписана программа сотрудничества в области культуры между министерствами двух стран 2025-2029 годы. Документ подписали министр культуры Адиль Керимли и министр культуры и инноваций Венгрии Балаж Ханко.

В пятилетней программе нашли отражение вопросы развития сотрудничества в сфере цифровизации культурного наследия, креативных индустрий, а также литературы, изобразительного и прикладного искусства, музыки, театра, кинематографии, книжной отрасли, музейного дела и др.