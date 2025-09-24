Азербайджан и Венгрия будут сотрудничать в области культуры
Kультурная политика
- 24 сентября, 2025
- 15:36
Азербайджан намерен в ближайшие годы развивать сотрудничество с Венгрией в сфере культуры.
Как сообщает Report , об этом говорилось в ходе встречи в Министерстве культуры с делегацией во главе с министром культуры и инноваций Венгрии Балажем Ханко.
По итогам встречи была подписана программа сотрудничества в области культуры между министерствами двух стран 2025-2029 годы. Документ подписали министр культуры Адиль Керимли и министр культуры и инноваций Венгрии Балаж Ханко.
В пятилетней программе нашли отражение вопросы развития сотрудничества в сфере цифровизации культурного наследия, креативных индустрий, а также литературы, изобразительного и прикладного искусства, музыки, театра, кинематографии, книжной отрасли, музейного дела и др.
