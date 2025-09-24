Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Азербайджан и Венгрия будут сотрудничать в области культуры

    Kультурная политика
    • 24 сентября, 2025
    • 15:36
    Азербайджан и Венгрия будут сотрудничать в области культуры

    Азербайджан намерен в ближайшие годы развивать сотрудничество с Венгрией в сфере культуры.

    Как сообщает Report , об этом говорилось в ходе встречи в Министерстве культуры с делегацией во главе с министром культуры и инноваций Венгрии Балажем Ханко.

    По итогам встречи была подписана программа сотрудничества в области культуры между министерствами двух стран 2025-2029 годы. Документ подписали министр культуры Адиль Керимли и министр культуры и инноваций Венгрии Балаж Ханко.

    В пятилетней программе нашли отражение вопросы развития сотрудничества в сфере цифровизации культурного наследия, креативных индустрий, а также литературы, изобразительного и прикладного искусства, музыки, театра, кинематографии, книжной отрасли, музейного дела и др.

