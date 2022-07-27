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Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне

Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне.
Kультурная политика
27 июля 2022 г. 16:02
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне

Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне.

Об этом Report сообщил первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев.

Он сказал, что съемки фильма об Отечественной войне ведутся совместно с известной турецкой студией Bozdağ film: "Предварительно сериал планируется снять из 8 серий. Работы подходят к концу. Не хочу опережать события, но скажу, что в этом году ожидается презентация первой серии".

Э.Алиев отметил, что уже известно рабочее название экранного произведения: "Пока рано обнародовать название сериала, оно не точное. Сериал – результат сотрудничества Азербайджана и Турции. В сериале снимаются турецкие и азербайджанские актеры. Мы постараемся, чтобы это стало символом сотрудничества".

Как стало известно Report, первую серию сериала покажут 8 ноября этого года в День победы.

Отметим, что студия Bozdağ film является производителем известных сериалов Kuruluş Osman, Destan, Mehmetçik и пр.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Turkiye jointly filming TV series about Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə Vətən müharibəsi ilə bağlı birgə serial çəkir

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