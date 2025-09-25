Азербайджан и Таджикистан укрепляют культурные связи

Связи между Азербайджаном и Таджикистаном укрепляются день ото дня не только на государственном и экономическом уровне, но и в социокультурном плане.

Как передает Report, об этом заявил директор Национального музея Таджикистана Ибрагимзода Зафаршо Сафо на открытии выставки "Мир таджикской вышивки" в Азербайджанском национальном музее ковра.

"На этом мероприятии я стал свидетелем того, как укрепляются культурные связи и взаимодействие между двумя народами. Этот обмен помогает развивать сотрудничество, углублять взаимопонимание и укреплять дружбу между Азербайджаном и Таджикистаном", - отметил он.

По словам директора музея, такие события демонстрируют прочность связей и важность дальнейшего культурного обмена между двумя странами.

В свою очередь директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова на открытии выставки подчеркнула, что корни культурных связей с Таджикистаном уходят глубоко в прошлое. В качестве примера она вспомнила памятник Садриддину Айни в Душанбе, созданный азербайджанским скульптором Фуадом Абдурахмановым в 1960-х годах, а также работы Омара Эльдарова, установившего памятники Айни и Авиценне в 1970–1980-е годы.

Также было упомянуто о состоявшейся 20 мая 2025 года в Национальном музее Таджикистана выставке "Жемчужины азербайджанского искусства", где были представлены ковры XVIII–XX веков и предметы быта из коллекции Азербайджанского национального музея ковра.