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Азербайджан и Марокко обсудили сотрудничество в области культуры

Азербайджан и Марокко обсудили сотрудничество в области культуры Состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли, находящегося с визитом в Марокко, с министром молодежи, культуры и связи этой страны Мохамедом Мехди Бенсаидом. Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, стороны обсу
Kультурная политика
22 июня 2023 г. 11:50
Азербайджан и Марокко обсудили сотрудничество в области культуры

Состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли, находящегося с визитом в Марокко, с министром молодежи, культуры и связи этой страны Мохамедом Мехди Бенсаидом.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, стороны обсудили сотрудничество в области культуры.

В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения в области театра, музыки, оперы, балета и кино могут получить дальнейшее развитие. В то же время было отмечено, что могут быть подписаны документы, которые бы послужили улучшению договорной базы в этой области.

На встрече также было обращено внимание на важность сотрудничества в области культуры между двумя странами в рамках международных организаций. В конце встречи было подчеркнуто, что взаимные визиты способствуют дальнейшему углублению отношений.

A.Керимли пригласил своего марокканского коллегу посетить Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Mərakeş arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub

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