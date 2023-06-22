Азербайджан и Марокко обсудили сотрудничество в области культуры

Состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли, находящегося с визитом в Марокко, с министром молодежи, культуры и связи этой страны Мохамедом Мехди Бенсаидом. Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, стороны обсу

Состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли, находящегося с визитом в Марокко, с министром молодежи, культуры и связи этой страны Мохамедом Мехди Бенсаидом.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, стороны обсудили сотрудничество в области культуры.

В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения в области театра, музыки, оперы, балета и кино могут получить дальнейшее развитие. В то же время было отмечено, что могут быть подписаны документы, которые бы послужили улучшению договорной базы в этой области.

На встрече также было обращено внимание на важность сотрудничества в области культуры между двумя странами в рамках международных организаций. В конце встречи было подчеркнуто, что взаимные визиты способствуют дальнейшему углублению отношений.

A.Керимли пригласил своего марокканского коллегу посетить Азербайджан.