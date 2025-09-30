Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере кинопроизводства

    Kультурная политика
    • 30 сентября, 2025
    • 17:16
    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере кинопроизводства

    В рамках Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию, проходящей в Барселоне, состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром культуры и исламской ориентации Ирана Аббасом Салехом Шариати.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

    Отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам расширения связей между Азербайджаном и Ираном в сфере культуры, в частности, участия в международных культурных проектах, сотрудничества в области кинопроизводства и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

    ЮНЕСКО Адиль Керимли Аббас Салех Шариати
    Фото
    Adil Kərimli iranlı həmkarı ilə kino istehsalında əməkdaşlığı müzakirə edib

    Последние новости

    18:16

    Бадершнайдер: Зеленые технологии создают экономические возможности для быстрого перехода

    Энергетика
    18:05

    ADSEA предлагает применение дифференциальных тарифов для оптимизации расхода воды

    Финансы
    18:01

    В связи с матчем "Карабаха" бакинское метро будет работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    18:00

    Трамп назвал Пашиняна "другой парень"

    В регионе
    17:58

    Австрия объявила персоной нон-грата дипломата РФ

    Другие страны
    17:51

    Представитель GHGSat: Источники выбросов имеют периодический характер

    Энергетика
    17:50

    Трамп обещает уволить военных руководителей, не соответствующих стандартам

    Другие страны
    17:50

    OGCI: Выбросы на большинстве объектов SOCAR не зафиксированы

    Энергетика
    17:48
    Фото

    Азербайджанские стрелки завоевали еще одну медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2

    Индивидуальные
    Лента новостей