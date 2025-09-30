Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере кинопроизводства

В рамках Всемирной конференции ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию, проходящей в Барселоне, состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли с министром культуры и исламской ориентации Ирана Аббасом Салехом Шариати.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Отмечается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам расширения связей между Азербайджаном и Ираном в сфере культуры, в частности, участия в международных культурных проектах, сотрудничества в области кинопроизводства и других вопросов, представляющих взаимный интерес.