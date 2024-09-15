Азербайджан был представлен на заседании Совета культурного сотрудничества СНГ

В рамках 10-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур 14 сентября состоялось очередное заседание Совета культурного сотрудничества стран СНГ.

В рамках 10-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур 14 сентября состоялось очередное заседание Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В мероприятии приняли участие главы профильных ведомств России, Узбекистана, Беларуси и других стран, а также представители различных организаций.

Советник министра культуры Азербайджан Олег Амирбеков в ходе своего выступления отметил, что культурная интеграция в странах СНГ вышла на новый уровень.

Он высоко оценил решение объявить город Лачын "Культурной столицей СНГ" в следующем году.

"III Игры СНГ, которые пройдут в Азербайджане в 2025 году, являются важным событием, открывающим уникальные возможности. Мы готовим широкую культурную программу, благодаря которой, помимо спортивных соревнований, мы покажем, как спорт и искусство могут гармонично сочетаться и создавать новые аспекты межэтнического диалога", - подчеркнул О.Амирбеков.

Советник министра отметил, что дни культуры, проводимые в странах СНГ, также вносят значительный вклад в культурную интеграцию. В то же время он рассказал о проходящем в Баку фестивале креативной индустрии - "Творческая неделя", который собирает представителей данной сферы из соседних стран. О.Амирбеков подчеркнул, что данное мероприятие стало площадкой для обмена идеями и опытом в сфере творчества и креативных индустрий.