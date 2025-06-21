Азербайджан был представлен на Международном Дне чая в Париже

Азербайджан был представлен на Международном Дне чая, прошедшем в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Азербайджан был представлен на Международном Дне чая, прошедшем в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Как сообщает французское бюро Report, участие Азербайджана в международном мероприятии было организовано Постоянным представительством страны при ЮНЕСКО, Ассоциацией "французско-азербайджанский диалог" и Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова.

На азербайджанском стенде были представлены чайные изделия местного производства, атрибуты чайной церемонии, а также буклеты, посвящённые национальной одежде и искусству.

Стенд Азербайджана посетили дипломаты разных стран, журналисты и другие гости.

В фестивале приняли участие 16 стран, в том числе Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Кения, Китай, Индонезия, Шри-Ланка, Вьетнам, Япония, Монголия, Франция, Марокко и другие.

Гости мероприятия смогли ознакомиться не только с чайными традициями стран-участниц, но и с примерами их национальной музыки, танцев и искусства.