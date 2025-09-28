Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Азербайджан будет представлен на Всемирной конференции ЮНЕСКО в Барселоне

    Kультурная политика
    • 28 сентября, 2025
    • 16:04
    Азербайджан будет представлен на Всемирной конференции по культурной политике и устойчивому развитию (MONDIACULT 2025), которая состоится в испанской Барселоне 29 сентября - 1 октября 2025 года.

    Как сообщили Report в Министерстве культуры, что азербайджанскую делегацию возглавит глава ведомства Адиль Керимли.

    В рамках мероприятия 28 сентября в Барселоне состоится "3-й Диалог министров высокого уровня по климатическим действиям на основе культуры", который создаст возможность для обсуждения новых подходов ради устойчивого будущего и способствовать интеграции сферы культуры в глобальную климатическую повестку.

    MONDIACULT признана самой масштабной межправительственной платформой по культурной политике в мире, проводимой по инициативе ЮНЕСКО с 1982 года. Нынешняя конференция направлена на признание культуры одной из основных опор глобального развития, а также включении ее в повестку устойчивого развития до 2030 года.

    В рамках мероприятия будут обсуждаться такие темы, как "культурные права", "цифровые технологии и культура", "образование и культура", "экономика культуры", "климат и культура", "наследие, культура и кризис". Конференция станет уникальной глобальной платформой для взаимного обмена опытом и идеями, собрав представителей сотни стран, международных организаций и гражданского общества, а также экспертов в области культуры.

