    Азербайджан будет представлен на Международных днях гастрономии во Франции

    Kультурная политика
    • 06 сентября, 2025
    • 19:26
    Азербайджан будет представлен на Международных днях гастрономии во Франции

    Азербайджанский павильон будет представлен в рамках Международных дней гастрономии, которые пройдут с 11 по 14 сентября в Париже.

    Как сообщает французское бюро Report, мероприятие будет организовано совместно Посольством Азербайджана во Франции и Ассоциацией "Друзья Азербайджана".

    В павильоне будут представлены жемчужины азербайджанской кухни - традиционные блюда, вина, а также образцы национальной музыки и танцев.

    В этом году на мероприятии одна из крупнейших туристических компаний страны Gabala Hospitality Group познакомит гостей с кулинарным наследием очаровательного Габалинского района, являющегося одной из гастрономических жемчужин Азербайджана. Повара Эльмар Алиев и Расим Наджафов представят посетителям блюда, отражающие богатые вкусы и ароматы кухни горного региона. Также будут представлены местные вина и различные продукты национального производства.

    Посетителям также будут предложены пахлава и шякярбура кондитерского дома Happy Day Cake.

    Кроме того, участники мероприятия получат возможность ближе ознакомиться с древней кулинарной культурой азербайджанского народа.

    Отметим, что фестиваль проводится с 2016 года. В рамках мероприятия в этом году будут представлены более 60 стран. Ожидается участие более 40 000 посетителей.

    Фото
