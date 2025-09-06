Азербайджан будет представлен на Международных днях гастрономии во Франции

Азербайджанский павильон будет представлен в рамках Международных дней гастрономии, которые пройдут с 11 по 14 сентября в Париже.

Как сообщает французское бюро Report, мероприятие будет организовано совместно Посольством Азербайджана во Франции и Ассоциацией "Друзья Азербайджана".

В павильоне будут представлены жемчужины азербайджанской кухни - традиционные блюда, вина, а также образцы национальной музыки и танцев.

В этом году на мероприятии одна из крупнейших туристических компаний страны Gabala Hospitality Group познакомит гостей с кулинарным наследием очаровательного Габалинского района, являющегося одной из гастрономических жемчужин Азербайджана. Повара Эльмар Алиев и Расим Наджафов представят посетителям блюда, отражающие богатые вкусы и ароматы кухни горного региона. Также будут представлены местные вина и различные продукты национального производства.

Посетителям также будут предложены пахлава и шякярбура кондитерского дома Happy Day Cake.

Кроме того, участники мероприятия получат возможность ближе ознакомиться с древней кулинарной культурой азербайджанского народа.

Отметим, что фестиваль проводится с 2016 года. В рамках мероприятия в этом году будут представлены более 60 стран. Ожидается участие более 40 000 посетителей.