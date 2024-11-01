Азербайджан будет представлен на 41-ой Международной книжной выставке в Стамбуле

Азербайджан будет представлен в статусе почетного гостя на 41-ой Стамбульской международной книжной выставке.

Азербайджан будет представлен в статусе почетного гостя на 41-ой Стамбульской международной книжной выставке.

Как сообщает Report, мероприятия пройдет с участием видных общественно-политических, государственных деятелей, поэтов и писателей, а также деятелей искусства.

3 ноября состоится презентация книги "Мы с тобой, Турция", изданной Фондом тюркской культуры и наследия. В книге собраны стихи выдающихся поэтов тюркского мира, посвященные землетрясению, произошедшему в Турции 6 февраля 2023 года.

В этот же день пройдет презентация книги великого турецкого мыслителя Сулеймана Челеби "Мавлид", изданной Фондом тюркской культуры и наследия на турецком и немецком языках.

4 ноября при организации Фонда тюркской культуры и наследия состоится презентация книги "Я здесь, Бог", изданной на турецком языке в честь 85-летнего юбилея народного поэта Азербайджана Вагифа Самедоглу. Поэты Салим Бабуллаоглу, Гисмят, Фарид Гусейн и другие выступят с докладом и расскажут об исключительной роли Вагифа Самедоглу в азербайджанской поэзии.

Отметим, что каждое из мероприятий будет проходить на стенде Азербайджана, в Международном зале выставочного центра TÜYAP.

Представление Азербайджана, страны-учредителя Фонда тюркской культуры и наследия, в статусе почетного гостя в Турецкой Республике, являющейся также одной из стран-учредителей Фонда, является значительным культурным и историческим событием. На стенде Азербайджана будут демонстрироваться издания Фонда тюркской культуры и наследия. В том числе, в рамках 41-ой Стамбульской книжной выставки Фонд организует ряд книжных презентаций.