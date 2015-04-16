В Бакинском музее современного искусства открылась выставка, посвященная Габриэлю Гарсиа Маркесу

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Мероприятие, посвященное известному колумбийскому писателю, обладателю Нобелевской премии по литературе Габриэлю Гарсиа Маркесу, состоялось сегодня в Бакинском музее современного искусства. Как сообщает Report, временный поверенный в делах Колумбии в Азербайджане Ассад Жозе Гатер поблагодарил всех, кто пришел почтить память Маркеса, скончавшегося в апреле прошлого года.

"Мы рады представить колумбийскую культуру в стране огней - Азербайджане", - отметил А.Гатер, открывая фотовыставку колумбийского фотографа Нерео, посвященную Г.Г.Маркесу.

Он отметил, что произведения этого писателя знают и любят во всем мире. Его книги были переведены на 40 языков мира.

Далее колумбийский писатель Октавио Эскобар рассказал присутствующим о жизни и творчестве Габриэля Гарсиа Маркеса и современной колумбийской литературе.

В мероприятии приняли участие аккредитованный в Азербайджане дипкорпус, представители латиноамериканской диаспоры, деятели искусства.