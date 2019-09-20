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Ариф Бабаев будет повторно прооперирован

Ариф Бабаев будет повторно прооперирован

"Я чувствую боли в коленях, врачи установили, что хрящи истончаются".

Об этом Report заявил находящийся на лечении в одной из стамбульских больниц в Турции заведующий кафедрой мугама Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Ариф Бабаев.

Народный артист сообщил, что через некоторое время будет повторно прооперирован: "В настоящее время лечение продолжается. Я принимаю прописанные врачом лекарства. Самое главное, я перенес успешную операцию".

Отметим, что 81-летнему А.Бабаеву операция была сделана в одной из стамбульских больниц.

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