Ариф Бабаев будет повторно прооперирован

"Я чувствую боли в коленях, врачи установили, что хрящи истончаются".

Об этом Report заявил находящийся на лечении в одной из стамбульских больниц в Турции заведующий кафедрой мугама Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Ариф Бабаев.

Народный артист сообщил, что через некоторое время будет повторно прооперирован: "В настоящее время лечение продолжается. Я принимаю прописанные врачом лекарства. Самое главное, я перенес успешную операцию".

Отметим, что 81-летнему А.Бабаеву операция была сделана в одной из стамбульских больниц.