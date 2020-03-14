Анар: Пожилым сотрудникам рекомендовано не ходить на работу

© google https://report.az/storage/news/69937af185d038f318f921c4572c9509/9fe3dca2-4bcc-431c-aa51-e978e021062d_292.jpg

"Союз писателей Азербайджана осуществит превентивные меры в рамках защиты от пандемии коронавируса".

Об этом Report сообщил председатель Союза, народный писатель Азербайджана Анар Рзаев.

Он отметил, что с 16 марта деятельность Союза будет ограничена.

"Некоторым сотрудникам, в особенности пожилым, рекомендовано не ходить на работу", - подчеркнул А.Рзаев.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о применении на территории страны с 14 марта некоторых мер социальной изоляции.