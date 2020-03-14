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Анар: Пожилым сотрудникам рекомендовано не ходить на работу

Анар: Пожилым сотрудникам рекомендовано не ходить на работу

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"Союз писателей Азербайджана осуществит превентивные меры в рамках защиты от пандемии коронавируса".

Об этом Report сообщил председатель Союза, народный писатель Азербайджана Анар Рзаев.

Он отметил, что с 16 марта деятельность Союза будет ограничена.

"Некоторым сотрудникам, в особенности пожилым, рекомендовано не ходить на работу", - подчеркнул А.Рзаев.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о применении на территории страны с 14 марта некоторых мер социальной изоляции.

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