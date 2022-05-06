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Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий

Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий "Госдепартамент США поддерживает восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана и защиту нашего культурного наследия".
Kультурная политика
6 мая 2022 г. 08:24
Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий

"Госдепартамент США поддерживает восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана и защиту нашего культурного наследия".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов, находящийся с рабочим визитом в США.

Он также рассказал о своих встречах с заместителем госсекретаря США по культуре и образованию.

"Мы обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и США. В частности, были достигнуты договоренности по многим важным вопросам, а также обменялись с мнениями по нашим проектам".

Керимов отметил, что посетил всемирно известные музеи в США, где были организованы выставки, посвященные Азербайджану.

"В ближайшее время мы продолжим наши усилия по налаживанию тесного сотрудничества с этими музеями", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "ABŞ Dövlət Departamenti azad edilmiş ərazilərdə bərpa işlərinə dəstək verir"

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