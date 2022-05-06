Анар Керимов: Госдеп США поддерживает восстановление освобожденных территорий

"Госдепартамент США поддерживает восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана и защиту нашего культурного наследия".

"Госдепартамент США поддерживает восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана и защиту нашего культурного наследия".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов, находящийся с рабочим визитом в США.

Он также рассказал о своих встречах с заместителем госсекретаря США по культуре и образованию.

"Мы обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и США. В частности, были достигнуты договоренности по многим важным вопросам, а также обменялись с мнениями по нашим проектам".

Керимов отметил, что посетил всемирно известные музеи в США, где были организованы выставки, посвященные Азербайджану.

"В ближайшее время мы продолжим наши усилия по налаживанию тесного сотрудничества с этими музеями", - добавил он.