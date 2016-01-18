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    ​Алим Гасымов примет участие на концерте в Абу-Даби

    Концерты Umsiyat будут проводиться в парке Мушриф столицы в рамках ежегодной музыкальной программы Абу-Даби

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ ОАЭ проведет серию концертов музыки и поэзии на открытом воздухе в ближайшие месяцы для празднования культурного наследия региона, сообщает Report со ссылкой на арабское издание The National.

    В концерте примут участие известные мастера, в том числе пакистанский певец Фаиз Али Фаиз, ливанский - Абир Нехме, турецкий музыкант Кудси Эргунер, а также известный во всем мире исполнитель мугама из Азербайджана Алим Гасымов.

    Концерты Umsiyat будут проводиться в парке Мушриф столицы в рамках ежегодной музыкальной программы Управления туризма и культуры Абу-Даби.

    Первый концерт уже состоялся в воскресенье.

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