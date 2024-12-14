Актоты Раимкулова: Азербайджан активно содействует сохранению наследия тюркских народов

Азербайджан активно поддерживает мероприятия, направленные на сохранение наследия тюркских народов и продвижение их культуры в мире.

Азербайджан активно поддерживает мероприятия, направленные на сохранение наследия тюркских народов и продвижение их культуры в мире.

Об этом европейскому бюро Report сказала президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова на прошедшей в Париже международной конференции, посвященной 950-летию сборника тюркских наречий "Дива́н луга́т ат-тюрк".

Она напомнила, что фонд, которым она руководит, был создан по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, которую поддержали президенты других стран, включая Казахстан, Кыргызстан и Турцию.

"Дива́н луга́т ат-тюрк" - это уникальный образец литературы и искусства, принадлежащий всему человечеству, и для нас крайне важна организация конференции, посвященной этому произведению. Фонд впервые выступает организатором мероприятия на уровне ЮНЕСКО", - сказала она.

Раимкулова отметила, что некоторые современные самопровозглашенные исследователи пытаются отрицать существование тюркских государств в древности: "Однако произведение Махмуда Кашгари "Дива́н луга́т ат-тюрк" наглядно подтверждает, что тюркские государства существовали на своих нынешних территориях со средних веков, а тюркские народы говорили на одном языке, несмотря на различные диалекты".

Глава фонда напомнила, что книга была утеряна в Средние века и найдена только в XX веке в Стамбуле, став важной находкой как для тюркологов, так и для культурологов.