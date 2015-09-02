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    Актер Русской драмы примет участие в культурных форумах в России

    Организатор поездки - министерство культуры и туризма

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Актер Азербайджанского государственного русского драматического театра Теймур Рагимов в сентябре примет участие в театральных мероприятиях, которые пройдут в России.

    Как сообщает Report, в рамках программы "Новое поколение", реализуемой Россотрудничеством, актер примет участие в V Международном культурном форуме, который пройдет в городе Ульяновске. В рамках форума, в котором примут участие представители из России, стран СНГ, пройдут творческие дискуссии и мастер-классы с участием известных российских деятелей культуры.

    Затем в составе группы молодых актеров и режиссеров азербайджанских театров Теймур Рагимов примет участие во Всероссийском театральном форуме творческой молодежи, который будет проходить в городе Москве. Его организатором выступает Союз театральных деятелей России. Организаторы надеются, что участники форума наладят творческие связи, которые помогут в будущем совместно решать творческие задачи. Поездка азербайджанской делегации на данный форум будет организована министерством культуры и туризма Азербайджана.

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