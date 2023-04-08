Айдын Керимов: В ближайшие дни завершатся работы по восстановлению нескольких памятников в Шуше

В период 30-летней оккупации город Шуша подвергался разрушениям и вандализму. После освобождения города по поручению президента в нем ведутся восстановительные работы.

В период 30-летней оккупации город Шуша подвергался разрушениям и вандализму. После освобождения города по поручению президента в нем ведутся восстановительные работы.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов заявил на церемонии закрытия девятого заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, которое прошло в городе Шуша.

"В Шуше восстановлено почти 10 памятников. Работы по реставрации других памятников будут завершены в ближайшие дни, сейчас эти работы продолжаются", - подчеркнул А. Керимов.