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Министерство культуры: Армения полностью разрушила 28 памятников

Министерство культуры: Армения полностью разрушила 28 памятников В соответствии с указом президента Азербайджанской Республики от 29 октября 2020 года №1170 "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики", в соответствии с административно-территориальн
Kультурная политика
13 ноября 2020 г. 19:56
Министерство культуры: Армения полностью разрушила 28 памятников

В соответствии с указом президента Азербайджанской Республики от 29 октября 2020 года №1170 "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики", в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджанской Республики, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики созданы временные комендатуры и оперативные штабы. В пункте 7.8 указа временным комендатурам поручено выполнение задач, связанных с первичной инвентаризацией и охраной объектов истории и культуры (памятников и учреждений).

Как сообщили Report в Министерстве культуры, в связи с этим на освобожденных от оккупации территориях районов начались мониторинги.

В ходе проведенных предварительных мониторингов было выявлено, что 56 учреждений культуры, в том числе 25 библиотек, 19 домов культуры и клубов, 7 музеев, 5 детских музыкальных школ находятся в полностью разрушенном состоянии.

В ходе предварительных мониторингов были обследованы 49 историко-культурных памятников, в том числе албанский храм в поселке Гадрут Ходжавендского района (1170 год), Девичья башня в селе Амирханлы Зангиланского района (XII век), восьмиугольная гробница в селе Мамедбейли (1304-1305 годы), караван-сарай в селе Гаргабазар Физулинского района (XVII век).

Было выявлено, что 28 памятников были полностью разрушены оккупантами, остались одни обломки.

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мониторинги.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTəcavüzkar Ermənistan 28 abidəni tamamilə dağıdıb

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