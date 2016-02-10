​Абульфас Гараев: Нужно зарабатывать деньги, но делать это, прибегая ко лжи, нельзя

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "В прошлом году действующие в городах и районах Азербайджана клубы заработали 230 тыс. манатов. Это очень мизерная сумма. Она даже не составляет половины средств, получаемых клубами от государства. Основная причина этого связана с недостаточной грамотностью и низким уровнем культуры работников сферы культуры".

Как сообщает Report, об этом на ежегодном общереспубликанском совещании городских и районных центров культуры министерства культуры и туризма заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

По его словам, большинство работников действующих в регионах домов культуры и клубов не имеют высшего образования.

Министр отметил, что в сфере культуры мало людей, знающих и любящих эту сферу: "Это реальность. Нам необходимо укрепить экономические аспекты культуры. В противном случае, учреждения культуры обанкротятся и возрастут сокращения. Заработная плата работников сферы культуры небольшая. Это тоже реальность. Нужно зарабатывать деньги, но делать это, прибегая ко лжи, нельзя. В результате исследований, проведенных министерством финансов по 2015 году, выявились случаи хищения во многих учреждениях культуры. Результаты исследований были также представлены в министерство культуры и туризма. Существуют факты начисления заработных плат на имя лиц, не работающих в учреждениях культуры. Такие факты имеются. Однако они недопустимы. Я предупреждаю, в случае неустранения указанных негативов, нам придется расстаться со многими из вас".