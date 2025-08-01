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Ялчын Адыгезелов: Ариф Бабаев был выдающимся представителем азербайджанского мугама 

Ялчын Адыгезелов: Ариф Бабаев был выдающимся представителем азербайджанского мугама  Ялчын Адыгезелов: Ариф Бабаев был выдающимся представителем азербайджанского мугама 
Kультурная политика
1 августа 2025 г. 12:54
Ялчын Адыгезелов: Ариф Бабаев был выдающимся представителем азербайджанского мугама 

Народный артист Ариф Бабаев был выдающимся представителем азербайджанского мугама.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам профессор кафедры дирижирования Бакинской музыкальной академии, народный артист Ялчын Адыгезалов.

"Это скорбный день для азербайджанской культуры. Он был ярким представителем карабахской школы мугама", — добавил он.

Адыгезалов выразил уверенность в том, что дело ушедшего из жизни артиста будет достойно продолжено.

Отметим, что народный артист, ханенде Ариф Бабаев скончался сегодня в больнице, где проходил лечение.

Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в Агдаме. В 1990 году первым получил должность профессора мугама.

Является кавалером орденов "Истиглал" и "Шараф". В 2002 году был удостоен персональной пенсии президента Азербайджана. В мае президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоил Арифа Бабаева премии Гейдара Алиева за особые заслуги в развитии азербайджанской культуры.

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Версия на азербайджанском языке Yalçın Adıgözəlov: Arif Babayev Azərbaycan muğam ifaçılığının görkəmli nümayəndəsi idi

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