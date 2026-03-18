Адиль Керимли: В Азербайджане готовят новые учебники по искусству

В Азербайджане одним из важных направлений последних двух лет стало обновление программ обучения в сфере художественного образования.

Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры Адиль Керимли в ходе общественных слушаний Комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, посвященным развитию школ искусств.

По его словам, учебные программы модернизированы по всем специальностям.

"Кроме того, впервые для художественных школ подготовлен учебник по специальности "фортепиано". Этот учебник призван формировать единый методологический подход в художественном образовании. В настоящее время продолжается работа по подготовке новых учебников для других специальностей", - сказал министр.