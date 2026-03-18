Адиль Керимли: В Азербайджане готовят новые учебники по искусству
Kультурная политика
- 18 марта, 2026
- 12:37
В Азербайджане одним из важных направлений последних двух лет стало обновление программ обучения в сфере художественного образования.
Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры Адиль Керимли в ходе общественных слушаний Комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, посвященным развитию школ искусств.
По его словам, учебные программы модернизированы по всем специальностям.
"Кроме того, впервые для художественных школ подготовлен учебник по специальности "фортепиано". Этот учебник призван формировать единый методологический подход в художественном образовании. В настоящее время продолжается работа по подготовке новых учебников для других специальностей", - сказал министр.
12:50
В Бейруте в результате израильских ударов погибли 12 человекДругие страны
12:49
В Азербайджане трое детей получили ожоги при прыжках через костры в преддверии НоврузаЗдоровье
12:49
Завтра в Азербайджане будет 20 градусов теплаЭкология
12:38
В результате атак ВС РФ по трем областям Украины ранены 13 человекДругие страны
12:37
Исмаил Хатиб мог стать целью ночных атак ИзраиляВ регионе
12:37
Адиль Керимли: В Азербайджане готовят новые учебники по искусствуKультурная политика
12:34
Асип Кая: Турция добилась большой победы в Чанаккале, а Азербайджан – в КарабахеВ регионе
12:34
В результате израильских ударов убит глава подразделения логистики и снабжения ХАМАСДругие страны
12:27