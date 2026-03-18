    Адиль Керимли: В Азербайджане готовят новые учебники по искусству

    Kультурная политика
    • 18 марта, 2026
    • 12:37
    Адиль Керимли: В Азербайджане готовят новые учебники по искусству

    В Азербайджане одним из важных направлений последних двух лет стало обновление программ обучения в сфере художественного образования.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр культуры Адиль Керимли в ходе общественных слушаний Комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, посвященным развитию школ искусств.

    По его словам, учебные программы модернизированы по всем специальностям.

    "Кроме того, впервые для художественных школ подготовлен учебник по специальности "фортепиано". Этот учебник призван формировать единый методологический подход в художественном образовании. В настоящее время продолжается работа по подготовке новых учебников для других специальностей", - сказал министр.

    Адиль Керимли Милли Меджлис Художественное образование Программы обучения
    Adil Kərimli: Bir neçə incəsənət sahəsi üzrə yeni dərsliklər hazırlanır
    12:50

    В Бейруте в результате израильских ударов погибли 12 человек

    Другие страны
    12:49

    В Азербайджане трое детей получили ожоги при прыжках через костры в преддверии Новруза

    Здоровье
    12:49

    Завтра в Азербайджане будет 20 градусов тепла

    Экология
    12:38

    В результате атак ВС РФ по трем областям Украины ранены 13 человек

    Другие страны
    12:37

    Исмаил Хатиб мог стать целью ночных атак Израиля

    В регионе
    12:37

    Kультурная политика
    12:34

    Асип Кая: Турция добилась большой победы в Чанаккале, а Азербайджан – в Карабахе

    В регионе
    12:34

    В результате израильских ударов убит глава подразделения логистики и снабжения ХАМАС

    Другие страны
    12:27

    Лу Мэй: Китай готов сотрудничать с Азербайджаном в ИИ, двигаться к "умному будущему" - СТАТЬЯ

    Внешняя политика
