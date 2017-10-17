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    Абульфас Гараев выразил отношение к участию некоторых актеров в митинге Национального совета

    Это не соответствует богатству внутреннего мира ни одного работника культуры© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ "К сожалению, некоторые удостоенные государственных наград люди недавно участвовали в антигосударственных выступлениях. Это не соответствует богатству внутреннего мира ни одного работника культуры".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

    "Если государство ценит наш труд, и мы должны ценить его. Последние события вызывают сожаление", - добавил министр.

    Отметим, что на митинге Национального совета 7 октября приняли участие заслуженные артисты Ильгар Джахангир и Айшад Мамедов, а также актер Аббас Гахраманов.

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