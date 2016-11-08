Абульфас Гараев встретился с участниками Международной театральной конференции

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился с группой участников IV Бакинской международной театральной конференции.

Об этом Report сообщили из отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

На встрече присутствовали президент Международной федерации театральных исследований Джин Грэхэм-Джонс, вице-президент Международной ассоциации театральных критиков Савас Паскалидис, представитель Британского совета Дэвид Перриш и др.

Выступивший А.Гараев подчеркнул, что со стороны государства театральной сфере в Азербайджане, как и другим сферам культуры, оказываются особое внимание и забота.

Он отметил, что мультикультурализм существовал во всех периодах истории, как часть образа жизни азербайджанского народа.

А.Гараев выразил уверенность, что IV Бакинская международная театральная конференция останется в памяти своими успешными результатами.

Касаясь значения мероприятия, гости заявили о возникновении для театральных деятелей различных стран мира, в том числе театроведов и театральных критиков, хорошей возможности для обмена мнением и опытом.