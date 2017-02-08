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    Абульфас Гараев встретился с послом Кубы в Азербайджане

    В ходе встречи обсуждены нынешняя ситуация и будущие перспективы сотрудничества в сфере культуры и туризма

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев принял посла Кубы в Азербайджане Альфредо Фиделя Ниевеса Портуондо.

    Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства культуры и туризма.

    В ходе встречи обсуждены нынешняя ситуация и будущие перспективы сотрудничества в сфере культуры и туризма между странами, подчеркнуто значение восстановления межправительственной комиссии Азербайджан-Куба и осуществления в ее рамках сотрудничества в различных сферах.

    Министр проинформировал посла о IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку 5-6 мая 2017 года, отметив, что на мероприятие приглашены также официальные представители Кубы. 

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