Абульфас Гараев встретился с послом Кубы в Азербайджане

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев принял посла Кубы в Азербайджане Альфредо Фиделя Ниевеса Портуондо.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства культуры и туризма.

В ходе встречи обсуждены нынешняя ситуация и будущие перспективы сотрудничества в сфере культуры и туризма между странами, подчеркнуто значение восстановления межправительственной комиссии Азербайджан-Куба и осуществления в ее рамках сотрудничества в различных сферах.

Министр проинформировал посла о IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку 5-6 мая 2017 года, отметив, что на мероприятие приглашены также официальные представители Кубы.