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    ​Абульфас Гараев встретился с послами четырех стран в Азербайджане

    На встречах обсудили вопросы сотрудничества в сферах культуры и туризма

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился с послами Беларуси, Израиля, Венгрии и Индонезии в Азербайджане.

    Как сообщили Report в отделе информации и по связям с общественностью министерства, на встрече с послом Беларуси Геннадием Ахрамовичем, руководителем диппредставительства Израиля в Баку Даном Ставом, послом Венгрии Имре Ласлоцки и послом Индонезии Прайано Атиянтоном обсудили вопросы сотрудничества в сферах культуры и туризма, коснулись сформировавшихся между странами отношений и отметили важность их углубления.

    Отметив высокий уровень сотрудничества в сфере культуры, на встрече заявили о важности расширения сотрудничества в сфере туризма и осуществления совместных проектов на пути достижения еще большего развития и повышения взаимных туристических поездок.

    Послы отметили, что сотрудничество в областях культуры и туризма будет развиваться и впредь. 

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