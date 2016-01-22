​Абульфас Гараев встретился с послами четырех стран в Азербайджане

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился с послами Беларуси, Израиля, Венгрии и Индонезии в Азербайджане.

Как сообщили Report в отделе информации и по связям с общественностью министерства, на встрече с послом Беларуси Геннадием Ахрамовичем, руководителем диппредставительства Израиля в Баку Даном Ставом, послом Венгрии Имре Ласлоцки и послом Индонезии Прайано Атиянтоном обсудили вопросы сотрудничества в сферах культуры и туризма, коснулись сформировавшихся между странами отношений и отметили важность их углубления.

Отметив высокий уровень сотрудничества в сфере культуры, на встрече заявили о важности расширения сотрудничества в сфере туризма и осуществления совместных проектов на пути достижения еще большего развития и повышения взаимных туристических поездок.

Послы отметили, что сотрудничество в областях культуры и туризма будет развиваться и впредь.