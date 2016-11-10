Абульфас Гараев встретился с гендиректором İRCİCA

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился с генеральным директором Центра исследований истории, искусства и культуры ислама (İRCİCA) Халитом Эреном.

Как сообщили Report из отдела информации и связей с общественностью министерства, А.Гараев поблагодарил гостя за организацию в Баку и участие в Международной научной конференции на тему "Карабах: история и наследие", подчеркнул значение мероприятия с точки зрения признания карабахского наследия в мире.

Гендиректор İRCİCA Халит Эрен выступил с предложением провести в следующем году в Стамбуле в генштабе İRCİCA мероприятия, связанные с пропагандой карабахского наследия, и научные обсуждения с участием ученых.

Он сказал об осуществлении в ходе каждого визита в Баку проектов для еще большего развития связей между возглавляемой им организацией и Азербайджаном.

Министр пригласил гостя на предстоящие в 2017 году в Баку Исламские игры солидарности и отметил о планах организации во время игр в Баку специальных культурных программ и мероприятий.