Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.
Об этом Report сообщили в министерстве культуры и туризма.
На встрече обсудили вопросы сотрудничества в областях культуры и туризма между Азербайджаном и Турцией, коснулись съемок фильмов, взаимного участия на проводимых в двух странах мероприятиях, обмена туристами и других проектов.
Кроме того, обсудили вопросы проведения в этом году недели азербайджанского кино в Турции и недели турецкого кино в Азербайджане, а также реализацию ряда культурных и туристических проектов.
Посол выразил признательность за радушный прием.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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