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    Абульфас Гараев: В следующем году начнется ремонт здания Иреванского театра

    © Report / Elchin Agayev

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "В следующем году начнется ремонт здания Иреванского театра".

    Как сообщает Report, об этом министр культуры Абульфас Гараев заявил на открытии нового здания Шушинского государственного музыкально-драматического театра после капитального восстановления и строительно-ремонтных работ.

    По словам министра, согласно утвержденной президентом Ильхамом Алиевым Государственной программе "Азербайджанский театр в 2009-2019 годах", ремонтные работы будут проводиться во всех театрах: "Мы будем восстанавливать новое здание Иреванского государственного азербайджанского драматического театра в следующем году. Проектные работы уже выполнены. Министерство экономики и министерство финансов подготовили необходимые документы по поручению президента. Возможно, мы закончим ремонтно-восстановительные работы в следующем году, если нет, то в следующем сезоне. Все театры в Азербайджане модернизируются, видоизменяются, оснащаются новым оборудованием".

    Отметим, что Шушинский государственный музыкально-драматический театр находится в здании театра "Савалан".

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