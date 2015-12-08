Абульфас Гараев уволил с работы двух заведующих отделом

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Заведующий отделом культуры и туризма Имишлинского района Баширов Сулейман освобожден от должности.

Как сообщает Report, решение об этом было принято на заседании коллегии, проводимой в министерстве культуры и туризма при участии структурных подразделений.

С.Баширов освобожден от должности из-за безответственного отношения к работе, неправильной организации работы и неисполнение решений министерства.

Также в связи с возрастом от должности освобожден заведующий отделом культуры и туризма Зардабского района Эльданиз Абдуллаев, которому исполнилось 65 лет.