​Абульфас Гараев участвует на IV Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге проходит IV Международный культурный форум.

Как сообщает Report, на церемонии открытия в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа участвовали президент России Владимир Путин, гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова, президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, министр культуры России Владимир Мединский.

На форуме Азербайджан представляет делегация во главе с министром культуры и туризма Абульфасом Гараевым.

Отметим, что участники 3-дневного форума станут свидетелями организованных в 82-х точках Москвы более 250-ти культурных мероприятий. На форуме с участием около 9 000 делегатов присутствуют министры культуры более 40 стран.