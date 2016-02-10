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    Абульфас Гараев: Около 160 домов культур и клубов в регионах находятся в аварийном состоянии

    Министр: Более 900 клубов и домов культур в Азербайджане не имеют собственного здания

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Продолжается ремонт домов культур в районах Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом на ежегодном общереспубликанском совещании заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев. 

    Он отметил, что в настоящее время в районах около 160 домов культур находятся в аварийном состоянии, 1187 - без ремонта, 649 домов культур и клубов отремонтированы: "Более 900 клубов и домов культур в Азербайджане не имеют собственного здания. Этот вопрос находится  в центре внимания". 

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