Абульфас Гараев: Еще рано утверждать, что останки принадлежат Микаилу Мушвигу

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Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Министр культуры Абульфас Гараев прокомментировал утверждения о находке в поселке Пута Гарадагского района останков поэта Микаила Мушвига.

Как сообщает Report, министр сказал, что идет разбирательство по данному вопросу.

А.Гараев также призвал общественность не верить подобным сенсационным заявлениям. Он подчеркнул, что не следует ссылаться на неподтвержденные данные: "Имя Микаила Мушвига свято для Азербайджана. Он – личность, которая оставила большой след в литературе Азербайджана. Азербайджанское государство чтит его память. Соответствующим распоряжением президента в этом году отмечается юбилей поэта. Уже приступили к осуществлению этих мероприятий. В настоящее время идут реконструкционные работы в музее им.Микаила Мушвига. Государство и общественность никогда не забывала о нем, и впредь не забудет".

Что касается местонахождения могилы М.Мушвига, министр добавил, что после поступления данных в министерство культуры будет проведено разбирательство вместе с Национальной академией наук Азербайджана и другими соответствующими структурами: "Мы сможем говорить об этом только после того, как уточним, кому принадлежат останки на кладбище. До того момента говорить о том, где находится могила Микаила Мушвига рано. Поэтому я рекомендую отнестись более чутко к вопросу".

Напомним, что утверждения о том, что тело М.Мушвига захоронено в поселке Бута, выдвинул российский миллиардер Фархад Ахмедов.