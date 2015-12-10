​Абель Магеррамов вручил Тюркан Шорай золотую медаль БГУ

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете прошла встреча с известной турецкой актрисой Тюркан Шорай.

Как сообщили Report в БГУ, поприветствовав участников мероприятия, Абель Магеррамов заявил, что очень рад встрече с актрисой.

По словам ректора, являющаяся родом из Азербайджана актриса утвердила себя в кинематографе: "Одним словом, она - профессионал своего дела".

В конце мероприятия А.Магеррамов вручил актрисе премию и золотую медаль "Самый большой друг университета" ("Universitetin ən böyük dostu"), а ее дочери Ягмур Унал - серебряную медаль БГУ. Отметим, что Я.Унал сыграла роль Дениз в фильме "Uzaqlarda arama", режиссером которого является Т.Шорай.

Выразив признательность за радушный прием, Т.Шорай поблагодарила весь коллектив университета.

Восхищенная красотой азербайджанских женщин, актриса сказала "И я похожа на вас". Ее слова были встречены бурными аплодисментами.

Затем Т.Шорай ответила на вопросы студентов.