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    ​Абель Магеррамов вручил Тюркан Шорай золотую медаль БГУ

    Ректор: Тюркан Шорай профессионал своего дела

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете прошла встреча с известной турецкой актрисой Тюркан Шорай. 

    Как сообщили Report в БГУ, поприветствовав участников мероприятия, Абель Магеррамов заявил, что очень рад встрече с актрисой.

    По словам ректора, являющаяся родом из Азербайджана актриса утвердила себя в кинематографе: "Одним словом, она - профессионал своего дела".

    В конце мероприятия А.Магеррамов вручил актрисе премию и золотую медаль "Самый большой друг университета" ("Universitetin ən böyük dostu"), а ее дочери Ягмур Унал - серебряную медаль БГУ. Отметим, что Я.Унал сыграла роль Дениз в фильме "Uzaqlarda arama", режиссером которого является Т.Шорай.

    Выразив признательность за радушный прием, Т.Шорай поблагодарила весь коллектив университета.

    Восхищенная красотой азербайджанских женщин, актриса сказала "И я похожа на вас". Ее слова были встречены бурными аплодисментами.

    Затем Т.Шорай ответила на вопросы студентов. 

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