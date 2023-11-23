О нас

950-летие "Диван Лугат ат-Тюрк" будет отмечаться в рамках ЮНЕСКО

950-летие "Диван Лугат ат-Тюрк" будет отмечаться в рамках ЮНЕСКО 14:08
Kультурная политика
23 ноября 2023 г. 14:42
950-летие Диван Лугат ат-Тюрк будет отмечаться в рамках ЮНЕСКО

950-летний юбилей "Диван Лугат ат-Тюрк" будет отмечаться в рамках ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО в социальной сети "X".

Отмечено, что в рамках ЮНЕСКО в 2024-2025 годах будет отмечаться 950-летний юбилей произведения Махмуда Кашгари "Диван Лугат ат-Тюрк", представляющего собой сборник тюркских диалектов.

Ранее в список юбилеев, которые будут отмечаться в рамках ЮНЕСКО, было включено 900-летие выдающегося азербайджанского архитектора Аджами Нахчывани.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Divani Lüğət-it-Türk"ün 950 illik yubileyi UNESCO çərçivəsində qeyd olunacaq

Самое читаемое

Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi