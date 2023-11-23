950-летие "Диван Лугат ат-Тюрк" будет отмечаться в рамках ЮНЕСКО

14:08

950-летний юбилей "Диван Лугат ат-Тюрк" будет отмечаться в рамках ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО в социальной сети "X".

Отмечено, что в рамках ЮНЕСКО в 2024-2025 годах будет отмечаться 950-летний юбилей произведения Махмуда Кашгари "Диван Лугат ат-Тюрк", представляющего собой сборник тюркских диалектов.

Ранее в список юбилеев, которые будут отмечаться в рамках ЮНЕСКО, было включено 900-летие выдающегося азербайджанского архитектора Аджами Нахчывани.