650 учителей музыки показали наивысший результат на аттестации

18^13 С 2025 года проводится аттестация для определения профессиональных навыков учителей, работающих в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству культуры.

С 2025 года проводится аттестация для определения профессиональных навыков учителей, работающих в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству культуры.

Как сообщает Report, для ближайшего ознакомления с процессом аттестации был организован очередной инфотур в Бакинскую хореографическую академию.

Советник министра культуры Джасарат Валехов отметил, что первый этап аттестации охватил 1 759 учителей фортепиано и теории музыки из 47 музыкальных и художественных школ Баку и Абшерон-Хызинского региона. В этом этапе, проведенном в феврале-марте, приняли участие 1 675 человек, что составляет 95,2% учителей, подлежащих аттестации. Из 1 183 учителей, успешно прошедших аттестацию, 650 человек, то есть 55%, показали наивысший результат, получив положительную оценку от всех членов комиссии.

Напомним, что 12 мая состоялся очередной этап аттестации. В первый день была проведена аттестация учителей Баку и Абшерон-Хызинского региона, которые по уважительной причине не смогли участвовать в предыдущем этапе.

К аттестации, которая продлится до 23 мая, привлечены в общей сложности 568 учителей по специальностям фортепиано и теории музыки из 20 музыкальных и художественных школ Губа-Хачмазского, Миль-Муганского и Ширван-Сальянского регионов.

По результатам аттестации, проведенной по специальностям фортепиано и теории музыки в музыкальных и художественных школах Баку и Абшерон-Хызинского региона, более 100 учителей были привлечены к тренингам по соответствующим специальностям. Они смогут продолжить работать в школах, если пройдут тестовый экзамен и собеседование по приему учителей на работу.

Отметим, что с 29 мая планируется проведение аттестации для преподавателей по специальностям народных музыкальных инструментов (тар, каманча, гармонь, нагара, канун, саз, балабан) и ханенде.