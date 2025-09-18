В Турции отметили День национальной музыки Азербайджана

В Анкаре состоялось мероприятие, посвященное Дню национальной музыки Азербайджана и 140-летию со дня рождения композитора, музыковеда, педагога и общественного деятеля Узеира Гаджибейли.

Как сообщает турецкое бюро Report, вечер был организован при поддержке Университета Гази, Культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции и Университета музыки и изящных искусств Анкары.

В программе приняли участие представители государственных и международных организаций, дипломаты, ученые, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в Турции.

Народный артист Азербайджана Ислам Манафов в своем выступлении назвал Гаджибейли "жемчужиной всего тюркского мира". Директор Культурного центра Самир Аббасов отметил, что в Турции юбилею композитора посвящен целый ряд мероприятий, публикаций и концертов.

"Узеир Гаджибейли занимал особое место не только в азербайджанской, но и в мировой культуре. Он создал настоящий "мост сердец" от Анатолии до Кавказа", - подчеркнул С.Аббасов.

Завершилось мероприятие показом фильма о жизни и творчестве великого композитора.