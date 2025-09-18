Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Турции отметили День национальной музыки Азербайджана

    Культура
    • 18 сентября, 2025
    • 18:45
    В Турции отметили День национальной музыки Азербайджана

    В Анкаре состоялось мероприятие, посвященное Дню национальной музыки Азербайджана и 140-летию со дня рождения композитора, музыковеда, педагога и общественного деятеля Узеира Гаджибейли.

    Как сообщает турецкое бюро Report, вечер был организован при поддержке Университета Гази, Культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции и Университета музыки и изящных искусств Анкары.

    В программе приняли участие представители государственных и международных организаций, дипломаты, ученые, а также азербайджанские студенты, обучающиеся в Турции.

    Народный артист Азербайджана Ислам Манафов в своем выступлении назвал Гаджибейли "жемчужиной всего тюркского мира". Директор Культурного центра Самир Аббасов отметил, что в Турции юбилею композитора посвящен целый ряд мероприятий, публикаций и концертов.

    "Узеир Гаджибейли занимал особое место не только в азербайджанской, но и в мировой культуре. Он создал настоящий "мост сердец" от Анатолии до Кавказа", - подчеркнул С.Аббасов.

    Завершилось мероприятие показом фильма о жизни и творчестве великого композитора.

    Türkiyədə Azərbaycan Milli Musiqi Günü qeyd olunub

