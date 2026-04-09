В Ташкенте стартовала международная конференция к 690-летию Амира Темура

В Узбекистане открылась международная научная конференция, приуроченная к 690-летию со дня рождения Амира Темура.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, форум организован по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Форум объединил более 300 ученых, экспертов, дипломатов и представителей общественности из более чем 20 стран.

В числе участников - представители ведущих международных организаций, научных центров, университетов, а также музеев и библиотек, что свидетельствует о растущем глобальном интересе к историко-культурному наследию региона.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил приветствие участникам конференции, которое зачитал государственный советник президента - народный писатель Хайриддин Султанов.

В своем обращении глава государства поздравил участников с открытием форума и отметил значимость усилий по изучению и популяризации наследия Амира Темура, охарактеризовав его как великого государственного деятеля, выдающегося полководца и покровителя науки, культуры и искусства.

"Проведение конференции в Центре исламской цивилизации, где сосредоточены уникальные образцы многотысячелетнего научного и культурного наследия Узбекистана, имеет особое значение для глубокого анализа эпохи Тимуридов как одного из ярчайших периодов в истории региона", - говорится в обращении президента.

В нем отмечается, что в Новом Узбекистане ведется масштабная работа по изучению и популяризации национальной истории и культурного наследия, а также воспитанию молодежи в духе общечеловеческих ценностей. В этой связи принято решение ежегодно в апреле проводить тематические мероприятия, посвященные Амиру Темуру.