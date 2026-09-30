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    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием "Братские песни"

    Культура
    • 30 сентября, 2026
    • 20:24
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни

    В Стамбуле прошла культурная программа на тему "Два государства – одна сцена, братские песни: Азербайджанский вечер".

    Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие состоялось в Культурно-художественном центре Сефакёй при поддержке Генконсульства Азербайджана в Стамбуле.

    В вечере приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Замин Алиев, директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов, председатель Фонда Хана Шушинского Марьям Гусейнова, руководитель HAZARFEM Нуран Аджар и представители муниципалитета Кючюкчекмедже.

    В рамках программы, организованной в ходе проводимой в Турции "Недели азербайджанского искусства", общие культурные ценности двух государств были представлены посредством музыки и народных танцев.

    На мероприятии выступили известные азербайджанские артисты Ильхама Гасымова и Илькин Довлетов, были представлены танцевальные номера в исполнении Ансамбля азербайджанских народных танцев "Зангезур".

    В рамках программы была организована выставка произведений современных художников, отражающих различные стили азербайджанской живописи.

    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни
    В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием Братские песни

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