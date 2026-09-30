В Стамбуле состоялся вечер азербайджанской культуры под названием "Братские песни"

В Стамбуле прошла культурная программа на тему "Два государства – одна сцена, братские песни: Азербайджанский вечер".

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие состоялось в Культурно-художественном центре Сефакёй при поддержке Генконсульства Азербайджана в Стамбуле.

В вечере приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Замин Алиев, директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов, председатель Фонда Хана Шушинского Марьям Гусейнова, руководитель HAZARFEM Нуран Аджар и представители муниципалитета Кючюкчекмедже.

В рамках программы, организованной в ходе проводимой в Турции "Недели азербайджанского искусства", общие культурные ценности двух государств были представлены посредством музыки и народных танцев.

На мероприятии выступили известные азербайджанские артисты Ильхама Гасымова и Илькин Довлетов, были представлены танцевальные номера в исполнении Ансамбля азербайджанских народных танцев "Зангезур".

В рамках программы была организована выставка произведений современных художников, отражающих различные стили азербайджанской живописи.