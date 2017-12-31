В США на 88-м году жизни скончался известный азербайджанский пианист Чингиз Садыхов

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Накануне в США на 88-м году жизни скончался выдающийся музыкант, талантливый пианист Азербайджана Чингиз Садыхов, сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж.

Садыхов родился пятого апреля 1929 года в городе Баку. Первое образование получил в 1939-1946 годах в Бакинской десятилетней музыкальной школе, в группе талантливых детей. Затем учился на факультете фортепиано Азербайджанской государственной консерватории, в аспирантуре Московской государственной консерватории, был учеником профессора Александра Гольденвейзера.

Выдающийся музыкант работал солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии, директором 16-й музыкальной школы города Баку, художественным руководителем творческого объединения «Азконцерт», организатором и преподавателем Института искусства в Йемене, советником министра культуры и туризма, был профессором Бакинской музыкальной академии.

Садыхов был удостоен почетных званий заслуженного и народного артиста Азербайджана.